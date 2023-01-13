Путин прибыл на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Рахимовым
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 13 января, прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.
Траурное мероприятие проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». Рядом с гробом установлен почетный караул.
Рахимова похоронят на мусульманском кладбище Уфы.
Муртаза Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он руководил Башкортостаном 20 лет, с 1990 года. В отставку ушел в 2010 году.
После этого Рахимов возглавлял совет благотворительного фонда «Урал».
Действующий глава Башкирии Радий Хабиров назвал Рахимова «великим сыном башкирского народа, который посвятил всего себя служению республике и России», пишет «Газета.Ru».