Первого президента Башкирии Рахимова похоронят 13 января в Уфе

Первого президента Башкирии Муртазу Рахимова похоронят 13 января на мусульманском кладбище Уфы. Об этом сообщили в четверг, 12 января, в пресс-службе главы региона.

Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

«Прощание с Муртазой Рахимовым пройдет <...> 13 января с 9.00 до 12.00 в Государственном концертном зале «Башкортостан» на улице Ленина, 50. В 12.00 начнется траурный митинг. <...> Рахимова похоронят на Мусульманском кладбище», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

С 11:00 по телеканалам БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» будет идти прямой эфир с места прощания.

Рахимов руководил Башкортостаном 20 лет. С 1990 по 1993 годы был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году стал первым президентом республики. В отставку ушел в 2010 году.

С 22 октября 2010 года Рахимов работал председателем Совета Благотворительного фонда «Урал», пишет «Газета.Ru».