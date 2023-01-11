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Скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
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Скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

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Фото: ТАСС/Ведомости/Денис Гришкин
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Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов скончался в возрасте 88 лет. Об этом 11 января сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович», — рассказал он.

В пресс-службе главы республики сообщилит, что Рахимов скончался после продолжительной болезни.

Муртаза Рахимов родился в Кугарчинском районе. Он руководил республикой на протяжении 30 лет, за что среди подчиненных и жителей получил уважительное прозвище Бабай, что в переводе с башкирского означает «дедушка». Пост президента региона он покинул в 2010 году. После чего являлся председателем Совета Благотворительного фонда «УРАЛ» с 22 октября 2010 года.

Обладал многими высокими наградами, в том числе и высшей общественной наградой Российской Федерации за 2005 год в сфере производства продовольствия «За изобилие и процветание России». В мае 2006 года Рахимову присуждена национальная Премия общественного признания «Семья России», которая была выдана «за существенный вклад в укрепление единства многонациональной семьи российских народов и создание в регионе условий сохранения социальной стабильности».

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