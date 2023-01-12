Башкирский аксакал: умер первый президент республики Муртаза Рахимов

На 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов . В общей сложности он руководил республикой около 20 лет. Нынешний глава республики Радий Хабиров назвал предшественника великим сыном башкирского народа. В народе крепкого хозяйственника прозвали Бабаем, что в переводе с башкирского означает «дедушка» . Уйдя из политики, Рахимов занимался благотворительностью. О жизни первого президента Башкирии — в материале «Известий».

От оператора до директора завода

Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово в семье председателя колхоза, бывшего фронтовика . Он хорошо учился в школе, а после ее окончания поступил в нефтяной техникум в Уфе и ушел работать оператором на местный нефтеперерабатывающий завод . Не отрываясь от производства, он получил высшее образование в Уфимском нефтяном институте . Карьера Рахимова складывалась очень успешно: одно повышение следовало за другим.

Начало перестройки он встретил в качестве директора крупнейшего в регионе завода. По его инициативе предприятие активно развивало связи с зарубежными государствами, в частности со Швецией и Финляндией . В конце 1980-х он решил уйти в большую политику.

Рахимов стал одним из российских политиков, возглавлявших борьбу национальных республик за максимально возможную независимость от центра. Вначале избрался народным депутатом СССР, потом стал членом Верховного совета СССР, народным депутатом Башкирской АССР, депутатом Уфимского городского совета народных депутатов. В апреле 1990 года Муртаза Рахимов стал председателем Верховного совета республики.

Башкирский аксакал Борис Ельцин и Муртаза Рахимов у памятника, посвященного 400-летию присоединения Башкортостана к России, 1996 год Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

В декабре 1993 года его избрали президентом Башкирии . После подписания договора о разграничении полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти Башкирии республика приступила к формированию органов власти, ее глава получил право назначать глав администраций районов и городов.

В 1998 году Рахимов стал одним из учредителей и сопредседателей всероссийской партии «Отечество — Вся Россия», которая потом вошла в партию «Единая Россия» . Несмотря на то что Рахимов считался одним из отцов-основателей «Единой России», впоследствии он не раз критиковал ее, за что его даже чуть не исключили из партии . В частности, он считал более совершенной двухпартийную систему, как в США и Великобритании.

Крепкий хозяйственник

В народе Муртазу Рахимова, крепкого хозяйственника, называли Бабаем, что в переводе с башкирского означает «дедушка». «Хозяйственник видит жизнь снизу доверху. Он руководит, но он должен быть патриотически настроенным, переживать за регион и за страну. Меня часто обвиняют в том, что я вмешиваюсь буквально во всё. Да, я хозяин», — обычно говорил первый президент Башкирии.

Он любил делиться своей мудростью. «Любой министр должен пройти через структуру, которой он руководит. Иначе не бывает», «меньше пить надо, больше работать», «пока человек работает, у него не возникает дурных мыслей», — обычно говорил политик.

Башкирский аксакал Муртаза Рахимов во время посещения стройки Дома дружбы народов в Уфе, 2006 год Фото: РИА Новости/Олег Яровиков

Сам он свободное от работы время любил проводить в кругу семьи. «По дому стараюсь помогать, где надо подкрутить, починить. Снег чищу во дворе. Мне, кстати, эта физическая работа очень нравится. Вспоминается родительский дом в деревне, детство», — рассказывал Рахимов в одном из интервью.

Пост президента Башкирии он занимал 17 лет. В июле 2010-го на встрече с Сергеем Нарышкиным, возглавлявшим тогда администрацию президента России, он заявил о желании досрочно покинуть пост. Через три дня президент Дмитрий Медведев принял его отставку .

Уйдя из политики, Рахимов стал председателем совета благотворительного фонда «Урал», который контролировал средства, полученные от продажи ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «АНК «Башнефть», уфимских нефтеперерабатывающих заводов. Впоследствии он вошел в совет директоров «Башнефти» .

Большой фанат хоккея, он старался не пропускать ни одного матча «Салавата Юлаева». Благотворительный фонд «Урал» финансировал не только главную хоккейную команду Башкирии, но и другие клубы, а также детский хоккей. На деньги фонда было построено свыше тысячи школ, а также спортивные и инфраструктурные объекты, запускались культурные и благотворительные программы.

Башкирский аксакал Хоккеисты «Салавата Юлаева», главный тренер команды Вячеслав Быков, бывший президент Башкортостана Муртаза Рахимов в раздевалке с Кубком Гагарина после победы в матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги между ХК «Салават Юлаев» и ХК «Атлант», 2011 год Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Первый президент Башкирии в 1994 году в составе правительственной делегации совершил малый хадж в Мекку, при этом в республике он оказывал поддержку разным религиям . За помощь православной религии его имя отлито на одном из колоколов собора Рождества Богородицы в Уфе.

Многие политики республики начинали свою карьеру под руководством Рахимова. В том числе нынешний глава республики Радий Хабиров. Узнав о кончине первого президента Башкирии, он написал в своем Telegram-канале: «Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России».