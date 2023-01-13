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Житель Соледара рассказал о первых часах пребывания российской армии в городе

Житель Соледара Шистка рассказал о первых часах, когда в город вошла российская армия
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Поначалу жителя освобожденного Соледара Андрея Шистку обуял страх. Когда российские военные вечером зашли в город, местные не сразу поняли, чего ожидать, рассказал он 13 января в беседе с «РИА Новости».

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«Поначалу я испугался, но сразу понял, что это свои. Он сказал нам: «Братки, пробьем, если всё нормально… Не обижайтесь только, потому что война, сами понимаете». Тем более, они зашли вечером, и двое человек в подвале… Что можно подумать? Мы с женой жили. А когда уже полностью нас проверили — и чай, и сигареты, и покушать», — поделился Шистка.

По словам главы администрации города Александра Шатова, мирных жителей Соледара размещают в Шахтерске.

В этот же день бежавший из Соледара житель рассказал корреспонденту «Известий», что украинским боевикам была безразлична судьба горожан. Последний раз боевики предоставляли какую-либо помощь весной 2022 года.

11 января в Минобороны России рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной, а уже вечером основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден.

Вместе с тем командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай сообщил, что офицеры Вооруженных сил Украины начали бежать из Соледара еще около трех дней назад.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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