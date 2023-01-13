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Житель Соледара рассказал о безразличном отношении украинских боевиков к населению

Житель Соледара: украинские националисты предпочитали не замечать местное население
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинским боевикам была безразлична судьба жителей Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР). Такими сведениями в пятницу, 13 января, с корреспондентом «Известий» Егором Кильдибековым поделился бежавший из города Андрей.

По его словам, украинские националисты избегали разговоров с местными. Радикалы просто старались не замечать мирных граждан.

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«Украинские военные даже с нами на разговаривали. Они не хотели знать нас. Они нас не любят», — рассказал Андрей.

Житель Соледара уверен, что за город боевики воевали только из-за приказа президента Украины Владимира Зеленского. Он также заключил, что украинские националисты бросили своих сограждан.

Последний раз боевики предоставляли какую-либо помощь весной 2022 года. С того момента поддержка от украинских боевиков прекратилась, и жителям необходимо было справляться самостоятельно, отметил собеседник.

Ранее этим же днем еще одна жительница Соледара рассказала, как ей и другим эвакуированным приходилось покидать город под пулями. Сейчас бежавшие находятся в луганском городе Стаханов, где им предоставили жилье и медицинскую помощь. Многие из жителей Соледара находятся в больницах с обморожением.

11 января основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар был полностью освобожден. Мирных жителей эвакуировали из города, а украинские боевики уничтожены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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