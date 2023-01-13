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Крещение в Москве пройдет без крещенских морозов

Вильфанд: крещенских морозов в Москве не стоит ожидать 19 января
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в праздник Крещения Господня 19 января морозы не прогнозируются.

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В беседе с ТАСС в пятницу, 13 января, метеоролог указал, что на данный момент все прогнозы говорят об отсутствии морозов в праздничный день, однако более точный прогноз будет возможен позже.

Он отметил, что, вполне вероятно, 19 января в Москве будет сохраняться оттепель.

Ранее метеоролог прогнозировал оттепель в столице с 15 января. Согласно прогнозам, температура воздуха составит +1 градус, а во вторник, 17 января, столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

В МЧС пообещали проверить безопасность крещенских купелей по всей стране уже в ближайшие дни. Как отмечает RT, в частности, водолазы МЧС проверят дно естественных водоемов под иорданями.

Кроме того, специалисты заранее осмотрят ледяной покров, проверят его на прочность, отсутствие опасных участков, трещин, майн, а также осмотрят места выхода людей на водоемы.

12 января в минблагоустройства Московской области рассказали, что в регионе оборудуют свыше 220 мест для крещенских купаний.

«Всего в Подмосковье подготовим 223 площадки с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано 80 мест на открытых водоемах, 38 — на прудах, 42 возводимых купели и 63 купели в помещениях», — приводит телеканал «360» слова главы ведомства Михаила Хайкина.

Все купели обустроят согласно правилам и требованиям безопасности — с комфортными подходами, навигацией, туалетами, раздевалками и парковочными местами. У них будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

О том, как правильно питаться перед крещенскими купаниями, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, пища должна быть «достаточно энергоемкой, но легкой». Например, это может быть омлет с овощами, индейка, курица с легким гарниром, а также жирная морская рыба. После купаний допустим глинтвейн или сбитень, однако важно, чтобы человек уже вошел в теплое помещение и больше его не покидал, отмечает телеканал «Звезда».

Также 12 января специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что на Крещение в столице ожидается ветер, потепление и снег с дождем, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает НСН со ссылкой на синоптиков, 16 января минимальная температура ожидается в пределах –2…–7 градусов, а максимальная — от –4 до +1 градуса.

Далее на фоне обильных снегопадов прогнозируется постепенное потепление. К среде, 18 января, снежный покров достигнет отметки в 28 см, пишет REGNUM.

Согласно прогнозам синоптиков, новая волна похолодания может прийти в Москву 24–25 января. Ночные показатели термометров могут показать –10…–15 градусов, а днем — –5…–10 градусов. Отрицательная аномалия температуры составит 4–6 градусов.

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