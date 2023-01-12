Москалькова и украинский омбудсмен подвели итоги третьей встречи в Анкаре

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках третьей встречи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом в Анкаре подвела итоги работы по установлению местонахождения и воссоединению семей. Об этом она сообщила в четверг, 12 января.

«Состоялся третий раунд переговоров с омбудсменом Украины. Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Москальковой.

Накануне Москалькова и Лубинец затронули вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

В свою очередь 10 января турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что Анкара рассчитывает при посредничестве между Россией и Украиной открыть гуманитарный коридор для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал создание гуманитарного коридора и заявил, что страна готова взять на себя лечение пострадавших.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что сейчас любые инициативы гуманитарного характера должны рассматриваться всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, и идея появления такого гумкоридора может быть реализована.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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