Российские гиперзвуковые ракеты, которые сейчас находятся на вооружении Москвы, наводят «настоящий ужас» на США. Об этом 9 января написал обозреватель Луи Маззанти в статье для издания Popular Mechanics.

По словам автора статьи, такие ракеты могут развивать скорость «до десяти единиц Маха, но, что более важно, они очень маневренные».

Однако самым пугающим российским оружием стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые могут обходить все существующие системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО, ПВО). Кроме того, РФ уже успела их применить на Украине, что «настораживает» Вашингтон, говорится в материале.

Также Маззанти напомнил о российском гиперзвуковом управляемом боевом блоке «Авангард», носителем которого может выступать ракета РС-28 «Сармат» с дальностью действия 18 тыс. км, и о крылатых ракет «Калибр».

Резюмируя, автор добавил, что Москве удалось достичь вершины технологической революции.

В конце декабря прошлого года военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о технических характеристиках «Кинжала». По его словам, он объединяет в себе достоинства скоростного истребителя, который сам по себе является сверхзвуковым, и ракеты.

Эксперт добавил, что скорость «Кинжала» в 10 раз превышает скорость звука. Это делает его недостижимым для любых систем перехвата, которые сейчас есть на Украине, заключил Шурыгин.

В этом же месяце глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска в рамках проведения специальной военной операции поразили более 1,3 тыс. критически важных объектов Украины, что серьезно снизило боевой потенциал украинских войск.

Он также отметил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», впервые примененные в боевых условиях, показали свою высокую эффективность, оказавшись неуязвимыми для украинской ПВО.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват считается фактически невозможным. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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