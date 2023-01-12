Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков допустил изменение позиции НАТО по Украине после взятия Россией Соледара
Армия
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
Мир
Россия осудила теракт у здания МИД Афганистана в Кабуле
Мир
Захарова предрекла неудачу Киева в попытке разрушить УПЦ
Мир
В США сообщили о наводящих ужас ракетах «Кинжал» ВС РФ
Мир
МИД России объявил о расширении санкционного списка против Великобритании
Происшествия
Один человек погиб и четверо ранены в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мир
Лукашенко указал на реализацию 70% союзных программ с РФ
Авто
В Афганистане представлен первый национальный суперкар Mada 9
Общество
В России не планируют вводить ограничений из-за штамма коронавируса «Кракен»
Общество
Заразившаяся штаммом коронавируса «Кракен» жительница Пензы уже выздоровела
Пресс-релизы
Журналист МИЦ «Известия» победил во Всероссийском конкурсе на лучший материал о потребительской кооперации среди СМИ
Сюжет:

В США сообщили о наводящих ужас ракетах «Кинжал» ВС РФ

Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали настоящим ужасом для США
0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские гиперзвуковые ракеты, которые сейчас находятся на вооружении Москвы, наводят «настоящий ужас» на США. Об этом 9 января написал обозреватель Луи Маззанти в статье для издания Popular Mechanics.

«Работы много, наступление идет активно»
Как российские войска выбивают противника из важнейшего поселка Марьинка на окраине Донецка

По словам автора статьи, такие ракеты могут развивать скорость «до десяти единиц Маха, но, что более важно, они очень маневренные».

Однако самым пугающим российским оружием стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые могут обходить все существующие системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО, ПВО). Кроме того, РФ уже успела их применить на Украине, что «настораживает» Вашингтон, говорится в материале.

Также Маззанти напомнил о российском гиперзвуковом управляемом боевом блоке «Авангард», носителем которого может выступать ракета РС-28 «Сармат» с дальностью действия 18 тыс. км, и о крылатых ракет «Калибр».

Резюмируя, автор добавил, что Москве удалось достичь вершины технологической революции.

В конце декабря прошлого года военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о технических характеристиках «Кинжала». По его словам, он объединяет в себе достоинства скоростного истребителя, который сам по себе является сверхзвуковым, и ракеты.

Эксперт добавил, что скорость «Кинжала» в 10 раз превышает скорость звука. Это делает его недостижимым для любых систем перехвата, которые сейчас есть на Украине, заключил Шурыгин.

В этом же месяце глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска в рамках проведения специальной военной операции поразили более 1,3 тыс. критически важных объектов Украины, что серьезно снизило боевой потенциал украинских войск.

Он также отметил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», впервые примененные в боевых условиях, показали свою высокую эффективность, оказавшись неуязвимыми для украинской ПВО.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват считается фактически невозможным. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023