В Генштабе заявили о неуязвимости ракет «Кинжал» для украинских систем ПВО

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые впервые были применены в боевых условиях во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, показали свою высокую эффективность, оказавшись неуязвимыми для украинской ПВО. Об этом сообщил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов в четверг, 22 декабря.

«Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — отметил Герасимов.

Глава российского Генштаба также рассказал, что всего за время проведения СВО российские войска поразили более 1,3 тыс. критически важных объектов Украины, что серьезно снизило боевой потенциал украинских войск.

По словам Герасимова, с начала спецоперации только российские ударные беспилотники уничтожили более 600 важных украинских объектов.

«Для ведения разведывательно-ударных действий активно применяются беспилотные летательные аппараты. С их помощью вскрыто около 8 тыс. и уничтожено свыше 600 объектов», — отметил он.

Ранее, в конце октября командующий объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин оценил эффективность гиперзвуковых ракет «Кинжал». Он отметил, что они хорошо зарекомендовали себя по поражению объектов. По его словам, этим вооружениям не страшна ни одна из систем противоракетной обороны (ПВО).

Также Суровикин добавил, что стратегические крылатые ракеты воздушного базирования показали высочайшую точность в ходе СВО.

В августе сообщалось, что армия РФ трижды применила гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации. Как тогда отметил министр обороны Сергей Шойгу, это вооружение невозможно определить и уничтожить.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват считается фактически невозможным. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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