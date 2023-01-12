В Бразилии во время беспорядков повредили картину стоимостью $1,5 млн

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару во время беспорядков уничтожили произведения искусства на миллионы долларов, когда штурмовали резиденцию главы государства. Об этом сообщает Forbes.

В частности, была повреждена картина 1928 года бразильского художника Ди Кавальканти под названием «Как мулаты». Ее стоимость оценивается в $1,5 млн. На полотне обнаружили следы от семи ударов.

Кроме того, пострадали и другие картины, а также часы и скульптуры.

Массовые беспорядки сторонники Болсонару учинили в Бразилиа 8 января. Протестующие анонсировали свои намерения заранее, но поначалу предполагалось, что акции будут мирными. Однако манифестанты, требующие отставки президента Лулы да Силвы, устроили погромы и захватили правительственные здания.

Вскоре бразильским правоохранителям удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями. Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января.

В Кремле осудили действия организаторов беспорядков в Бразилии и выразили поддержку да Силве.

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева в разговоре с «Известиями» отметила, что причина недовольства бразильцев — в серьезной и глубокой политической поляризации.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.