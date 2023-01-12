В России рекордно вырос спрос на семейную ипотеку

С начала 2023 года более 74% заявок на ипотеку для приобретения новостроек приходится на семейную ипотеку. Об этом «Известиям» 12 января заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«В начале декабря 2022 года на льготную ипотеку приходилось 56% всех заявок на покупку новостроек, на семейную ипотеку подавалось около 40% заявок, с начала года доля заявок на льготную ипотеку снизилась до 24%, а по семейной напротив рекордно выросла до 74%», — рассказала Решетникова.

При этом, по словам эксперта, выросла доля неопределившихся заемщиков, которые интересуются не конкретно ипотекой для покупки вторичного или первичного жилья, а готовы рассматривать наиболее подходящие под их финансовые возможности варианты, в том числе приобретение загородной недвижимости в ипотеку.

«Всё больше россиян стали рассматривать все альтернативные варианты улучшения жилищных условий, в результате мы отмечаем значительно выросший поток ипотечных консультаций», — продолжает Решетникова.

По данным компании «Этажи», количество ипотечных консультаций в сегменте загородной недвижимости по сравнению с аналогичным периодом начала прошлого года выросло на 27%, новостроек на 18%, а вот ипотекой для покупки вторичного жилья в этом году интересуются на 6,5% меньше россиян, чем годом ранее.

«Прослеживается тренд на постепенный рост интереса россиян к приобретению загородного жилья, конечно, спрос в этом сегменте подогревают льготные ипотечные программы и более низкая стоимость квадратного метра, чем в городских квартирах. Скорее всего, к весне спрос вырастет еще минимум на 20-25%», — подытожила эксперт.

10 января аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов рассказал «Известиям», что в России наблюдается рост ставок по ипотеке. Он предположил, что, вероятно, это продолжится в ближайшее время.

Накануне глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет заявила в интервью «Известиям», что на рынке ипотечного кредитования появились признаки пузыря. По ее словам, это связано с продлением программы льготной ипотеки и одновременным снижением цен на жилье.