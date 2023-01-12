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В России рекордно вырос спрос на семейную ипотеку

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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С начала 2023 года более 74% заявок на ипотеку для приобретения новостроек приходится на семейную ипотеку. Об этом «Известиям» 12 января заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

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«В начале декабря 2022 года на льготную ипотеку приходилось 56% всех заявок на покупку новостроек, на семейную ипотеку подавалось около 40% заявок, с начала года доля заявок на льготную ипотеку снизилась до 24%, а по семейной напротив рекордно выросла до 74%», — рассказала Решетникова.

При этом, по словам эксперта, выросла доля неопределившихся заемщиков, которые интересуются не конкретно ипотекой для покупки вторичного или первичного жилья, а готовы рассматривать наиболее подходящие под их финансовые возможности варианты, в том числе приобретение загородной недвижимости в ипотеку.

«Всё больше россиян стали рассматривать все альтернативные варианты улучшения жилищных условий, в результате мы отмечаем значительно выросший поток ипотечных консультаций», — продолжает Решетникова.

По данным компании «Этажи», количество ипотечных консультаций в сегменте загородной недвижимости по сравнению с аналогичным периодом начала прошлого года выросло на 27%, новостроек на 18%, а вот ипотекой для покупки вторичного жилья в этом году интересуются на 6,5% меньше россиян, чем годом ранее.

«Прослеживается тренд на постепенный рост интереса россиян к приобретению загородного жилья, конечно, спрос в этом сегменте подогревают льготные ипотечные программы и более низкая стоимость квадратного метра, чем в городских квартирах. Скорее всего, к весне спрос вырастет еще минимум на 20-25%», — подытожила эксперт.

10 января аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов рассказал «Известиям», что в России наблюдается рост ставок по ипотеке. Он предположил, что, вероятно, это продолжится в ближайшее время.

Накануне глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет заявила в интервью «Известиям», что на рынке ипотечного кредитования появились признаки пузыря. По ее словам, это связано с продлением программы льготной ипотеки и одновременным снижением цен на жилье.

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