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Эксперты оценили обстановку со ставками по ипотеке в России в 2023 году

Аналитик Беспалов: в России наблюдается рост ставок по ипотеке, вероятно, тенденция продолжится
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России наблюдается рост ставок по ипотеке, и, вероятно, он будет продолжаться в ближайшее время, выразил мнение аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. Об этом он рассказал «Известиям» 10 января.

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«На рост средней ставки оказывает влияние в том числе повышение ставки по льготной ипотеке с 7 до 8%, хотя продление программы до середины 2024 года поможет сгладить процесс повышения ставок, поскольку большая часть выдач на первичном рынке обеспечивается именно за счет льготных программ», — объяснил аналитик.

Беспалов также отметил, что еще одна причина постепенного роста средней ставки — ужесточение условий по программам субсидируемой ипотеки от застройщиков, после того как Центральный банк начал вводить ограничительные меры для таких программ.

По его словам, на рост ставок также могут влиять и риски, связанные с увеличением дефицита бюджета.

Руководитель ООО «Оценка.Онлайн», эксперт по недвижимости Руслан Закиров добавил, что ипотека дорожает и по причине удорожания стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ).

«Простыми словами, ОФЗ — кредит, который государство берет в долг у инвесторов. Инвесторы, купившие ОФЗ, фактически становятся кредиторами государства. Раньше, когда ключевая ставка снижалась, доходность ОФЗ нового выпуска тоже снижались в цене. Сейчас доходность ОФЗ растет, в то время как ключевая ставка не меняется», — объяснил он.

Кроме того, к причинам удорожания рыночных ипотечных программ можно отнести увеличение сроков экспозиции, снижение ликвидности на вторичном рынке, уменьшение спроса в целом, добавил Закиров.

По его мнению, в ближайший год ставки будут повышаться, а также возможно изменение условий даже по льготному кредитованию.

«Многое зависит от геополитической ситуации и экономической ситуации в стране», — подчеркнул Закиров.

При этом CEO онлайн-агентства недвижимости SAMPLE Мария Румянцева сообщила, что в связи с тем, что для новостроек действует льготная ипотека, в компании не ожидают повышения ставок на первичном рынке.

В то же время руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых уточнил, что если не говорить о специальных ипотечных программах, которые искусственно сдерживают ипотечную ставку, то данный индикатор напрямую коррелирует с ключевой ставкой.

«Размер ключевой ставки выступает как нижняя граница, в среднем же ипотека стоит на несколько процентных пунктов выше. То есть при сохранении ключевой ставки на уровне 7% банки будут предлагать кредиты на недвижимость примерно в диапазоне 9–10%, ниже им будет невыгодно это делать», — рассказал он, добавив, что финансово-кредитные учреждения могут закладывать в ипотечные ставки возможные риски.

Накануне глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет заявила в интервью «Известиям», что на рынке ипотечного кредитования появились признаки пузыря. По ее словам, это связано с продлением программы льготной ипотеки и одновременным снижением цен на жилье.

В конце декабря 2022 года стало известно, что Центробанк предложил ограничить возможность пользоваться льготной ипотекой, чтобы заемщик мог взять такой кредит только один раз.

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