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ЦБ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки одним разом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанк предлагает ограничить возможность пользоваться льготной ипотекой, чтобы заемщик мог взять такой кредит только один раз. Это позволит сделать программу более адресной и снизить риски перегрева на рынке недвижимости, сообщила в интервью «Известиям» директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

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Кроме того, регулятор считает, что нужно запретить совмещать жилищные кредиты с господдержкой с программами застройщиков по низким ставкам. Соответствующие предложения в декабре Центробанк направил в правительство.

О том, что льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года, но при этом ставки по ней будут увеличены с 7% до 8% годовых, в середине декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается», — отметила Елизавета Данилова.

Центробанк также направил в декабре в правительство предложение по запрету объединять ипотеку от застройщика с государственной льготной программой.

«Нам кажется это логичным с точки зрения снижения бюджетных рисков. Если государство в лице Минфина берет на себя процентные риски, то такие кредиты не должны сопровождаться завышением стоимости жилья», — пояснила глава департамента финстабильности ЦБ.

Она уточнила, что такая практика распространена: в 2/3 кредитов от застройщика одновременно применяется и льготная ипотека. Это дает банкам возможность предлагать гражданам привлекательную ставку, но ценой завышения стоимости недвижимости, подчеркнула Елизавета Данилова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Заемщик должен сказать: «Да, я беру кредит с открытыми глазами»

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