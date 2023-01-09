Эксперты увидели признаки пузыря на рынке ипотеки

На рынке ипотечного кредитования появились признаки пузыря, заявила в интервью «Известиям» глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Это связано с продлением программы льготной ипотеки и одновременным снижением цен на жилье.

«В тех секторах, где происходит падение цен, любые программы, стимулирующие покупку жилья, могут приводить к дальнейшему отказу заемщиков платить по кредитам. Особенно это касается таких программ, когда допускается низкий первоначальный взнос. При сохранении этого требования на достаточно высоком уровне — 20–30% — риски пузыря снижаются. Если используются более низкие пороги или применяются схемы по искусственному снижению этого размера, в том числе через потребительский кредит, это может вызвать дефолт, неплатежеспособность со стороны покупателей жилья», — пояснила Алина Розенцвет.

Впрочем, по ее словам, ситуация пока некритична: большинство банков довольно качественно относятся к оценке кредитоспособности заемщиков. И цена на недвижимость упала еще не настолько сильно, чтобы было невыгодно продолжать платить ипотеку.

«В 2023 году мы ожидаем, что будет снижение цен на квадратный метр в 3–5%. Льготная ипотечная программа поддержит этот рынок. Затем ситуация стабилизируется», — добавила гендиректор НРА.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алины Розенцвет «Известиям»:



«На рынке ипотеки уже видны признаки пузыря»