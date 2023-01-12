Секретные документы из офиса Байдена начал изучать минюст США

Президент США Джо Байден серьезно относится к обнаружению у него секретных документов, он сотрудничает по этому делу с минюстом и Национальным управлением архивов и документации. Об этом в среду, 11 января, сообщила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

«Этим [инцидентом] занимается минюст. Я не собираюсь выходить за рамки того, о чем вчера говорил президент, о чем поделился с вами юрисконсульт Белого дома в понедельник — это множество деталей для всех вас касательно того, что произошло, и я не собираюсь выходить за рамки этого», — рассказал Жан-Пьер.

Помимо этого, на брифинге пресс-секретарь Белого дома отказалась отвечать на вопрос, почему вашингтонская администрация так долго не информировала общественность о найденных секретных документах, и кто их принес в офис Байдена. В Белом доме также не готовы говорить о возможном обнаружении новых секретных документов в других офисах президента США.

Об обнаружении в офисе действующего президента США около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Следующим днем, 10 января, Джо Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе. Американский лидер даже удивился данной находке.

Тем не менее 11 января источник телеканала NBS News проинформировал об обнаружении второго пакета секретных документов, связанных с Байденом. Отмечается, что материалы были обнаружены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы.

Джо Байден был вице-президентом в администрации действовавшего на тот момент президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 год.