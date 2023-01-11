Глава минобороны Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Министр обороны Турции Хулуси Акар во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым призвал к немедленному прекращению огня на Украине ради предотвращения человеческих жертв. Об этом 11 января сообщается на сайте турецкого минобороны.

«Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган. — Ред.) и наша страна будут и впредь вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи на всех уровнях, как они это делали до сих пор», — говорится в публикации.

В ходе данного разговора было также отмечено, что благодаря работе Совместного координационного центра, созданного в рамках Черноморской зерновой инициативы, из украинских портов уже было вывезено 17 млн т зерна для нуждающихся стран.

11 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что попросила главу парламента Турции Мустафу Шентопа прекратить поставлять Украине оружие. Кроме того, она высказала мнение, что прекращение огня является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека, прежде всего права на жизнь.

Накануне, 10 января, турецкий омбудсмен Шереф Малкоч рассказал о том, что Турция рассчитывает открыть гуманитарный коридор между Россией и Украиной. Предполагается, что он поможет детям, женщинам и раненым, пострадавшим в ходе специальной военной операции (СВО). Впоследствии турецкий лидер поддержал эту инициативу.

Ранее, 6 января, представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в ближайшие месяцы украинский конфликт может обостриться, поэтому Анкара приложит все усилия для возобновления переговорного процесса.

За день до этого Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и в Сирии. Российский лидер подтвердил готовность к диалогу в случае соблюдения Киевом требований Москвы.

24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. С 23 по 27 сентября на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о присоединении к РФ, после которых эти регионы были включены в состав страны.

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