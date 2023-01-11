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Москалькова попросила главу парламента Турции прекратить поставки оружия Киеву

Москалькова сообщила, что попросила главу парламента Турции Шентопа не поставлять Киеву вооружения
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Фото: Global Look Press
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в среду, 11 января, сообщила, что попросила главу парламента Турции Мустафу Шентопа прекратить поставлять Украине оружие.

«Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации», — написала она в Telegram-канале по итогам встречи с Шентопом, а также своими украинским и турецким коллегами Дмитрием Лубинецом и Шерефом Малкочем.

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Москалькова рассказала, что на трехсторонней встрече обсуждалась необходимость прекращения огня. По ее словам, оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека, прежде всего, права на жизнь.

Ранее в среду также состоялась двусторонняя встреча Москальковой и Лубинеца, на которой обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

Позднее уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что планирует провести еще одни переговоры с украинским коллегой. Она сказала журналистам, что находится в постоянном взаимодействии с Лубинецом и считает важным поддерживать эти контакты.

Как заявил Малкоч 10 января, Турция рассчитывает, что при ее посредничестве между Россией и Украиной удастся открыть гуманитарный коридор для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта на Украине.

В тот же день издание Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских официальных лиц написало, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы производства США. Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM).

Отмечается, что Вашингтону запрещено экспортировать эти кассетные боеприпасы в соответствии с американским законодательством из-за высокого уровня брака. После того как США отказали Украине в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить, уточняет автор статьи. При этом в публикации подчеркивается, что Анкара пыталась скрыть их передачу Киеву.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 11 января, прокомментировал данную новость, указав на то, что сейчас трудно говорить о достоверности сообщений и Москва внимательно отслеживает ситуацию. Песков также напомнил о том, что Турция поставляет Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar. Он подчеркнул, что Анкара как член НАТО имеет обязательства перед альянсом.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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