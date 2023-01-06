В Турции допустили обострение ситуации на Украине

В ближайшие месяцы конфликт на Украине может обостриться, в связи с чем Анкара намерена продолжать свои усилия по возобновлению переговорного процесса. Об этом объявил 6 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности — Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам», — говорится в заявлении Калына в Twitter.

Представитель Реджепа Эрдогана выразил мнение, что украинский кризис будет более глубоким и долгосрочным, чем предполагалось ранее.

До этого, 5 января, президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Эрдоганом ситуацию на Украине и в Сирии. Российский лидер подтвердил открытость РФ к диалогу по Украине при выполнении Киевом уже озвученных Москвой требований и с учетом новых территориальных реалий.

В тот же день Эрдоган обсудил урегулирование украинского кризиса и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что были затронуты также события вокруг зернового коридора и поддержка, оказываемая Турцией Украине в гуманитарной сфере и энергетике.

4 января дипломатический источник сообщил, что президент Турции в ходе запланированных телефонных переговоров с Путиным и Зеленским собирается вновь предложить посредничество Анкары в переговорном процессе.

Тогда же газета «Коммерсантъ» указала на уникальность турецкой позиции после раскола мирового сообщества из-за кризиса на Украине. В публикации отмечается, что турецкого президента можно назвать самым успешным политиком 2022 года. Несмотря на заявления о приверженности скорейшему урегулированию конфликта, Анкара извлекает немало выгоды из этой ситуации: наращивание торговли с российской стороной, посредничество в реализации зерновой сделки, также на пользу стране пошло открытие газового хаба.

31 декабря 2022 года президент Турции назвал приоритетной целью страны становление одним из новых мировых лидеров в экономической и политической сфере.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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