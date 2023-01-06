Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ в третий раз обстреляли Донецк после начала действия режима тишины
Мир
В США призвали не давать Зеленскому денег после отказа от перемирия
Мир
Число уволившихся с военной службы в ФРГ выросло почти в пять раз по итогам года
Мир
Посольство РФ в ФРГ осудило Берлин за решение поставить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot
Мир
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии в начале действия режима тишины
Мир
Во Франции указали на неспособность Запада оказывать Киеву безграничную помощь
Армия
В ДНР сообщили об уничтожении около роты украинских солдат за сутки
Мир
В Казахстане спасатели три дня вызволяли около 40 машин с людьми из снежной бури
Общество
После смерти в ДТП экс-премьера Дагестана возбуждено уголовное дело
Общество
Синоптик предупредил москвичей о самых холодных ночах 7 и 8 января
Мир
КГБ Белоруссии сообщил о проведении антитеррористических учений
Спорт
Умер призер чемпионатов мира и Европы по футболу Джанлука Виалли
Сюжет:

В Турции допустили обострение ситуации на Украине

Представитель Эрдогана Калын спрогнозировал обострение ситуации на Украине в ближайшие месяцы
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие месяцы конфликт на Украине может обостриться, в связи с чем Анкара намерена продолжать свои усилия по возобновлению переговорного процесса. Об этом объявил 6 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Турецкий кульбит: Эрдоган приготовился к сражениям на нескольких фронтах
Наступивший год обещает Турции серьезные испытания

«От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности — Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам», — говорится в заявлении Калына в Twitter.

Представитель Реджепа Эрдогана выразил мнение, что украинский кризис будет более глубоким и долгосрочным, чем предполагалось ранее.

До этого, 5 января, президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Эрдоганом ситуацию на Украине и в Сирии. Российский лидер подтвердил открытость РФ к диалогу по Украине при выполнении Киевом уже озвученных Москвой требований и с учетом новых территориальных реалий.

В тот же день Эрдоган обсудил урегулирование украинского кризиса и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что были затронуты также события вокруг зернового коридора и поддержка, оказываемая Турцией Украине в гуманитарной сфере и энергетике.

4 января дипломатический источник сообщил, что президент Турции в ходе запланированных телефонных переговоров с Путиным и Зеленским собирается вновь предложить посредничество Анкары в переговорном процессе.

Тогда же газета «Коммерсантъ» указала на уникальность турецкой позиции после раскола мирового сообщества из-за кризиса на Украине. В публикации отмечается, что турецкого президента можно назвать самым успешным политиком 2022 года. Несмотря на заявления о приверженности скорейшему урегулированию конфликта, Анкара извлекает немало выгоды из этой ситуации: наращивание торговли с российской стороной, посредничество в реализации зерновой сделки, также на пользу стране пошло открытие газового хаба.

31 декабря 2022 года президент Турции назвал приоритетной целью страны становление одним из новых мировых лидеров в экономической и политической сфере.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023