Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 5 января обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщила администрация Эрдогана по итогам его телефонного разговора с Зеленским.

«Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной», — сказано в сообщении.

Обсуждались также события вокруг зернового коридора и поддержка, оказываемая Турцией Украине в гуманитарной сфере и энергетике.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону Эрдоганом ситуацию на Украине и Сирию. Российской стороной была акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания».

4 января газета «Коммерсантъ» указала на уникальность турецкой позиции после раскола мирового сообщества из-за кризиса на Украине. В публикации отмечается, что турецкого президента можно назвать самым успешным политиком 2022 года. Несмотря на заявления о приверженности скорейшему урегулированию конфликта, Анкара извлекает немало выгоды из этой ситуации: наращивание торговли с российской стороной, посредничество в реализации зерновой сделки, также на пользу стране пошло открытие газового хаба.

До этого в среду дипломатический источник отметил, что Эрдоган намерен снова предложить посредничество Анкары в переговорном процессе Путину и Зеленскому.

31 декабря 2022 года президент Турции назвал приоритетной целью страны становление одним из новых мировых лидеров в экономической и политической сфере.