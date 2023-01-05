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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине и Сирию
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине и Сирию

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине и Сирию, сообщила в четверг, 5 января, пресс-служба Кремля.

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«Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания», — говорится в сообщении.

Российский лидер подтвердил открытость РФ к диалогу по Украине при выполнении Киевом уже озвученных Москвой требований и с ученом новых территориальных реалий.

В ходе разговора президенты РФ и Турции затронули также тему Сирии. Они позитивно оценили организованную в Москве в декабре прошлого году встречу глав минобороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии.

«Выражена надежда, что развитие контактов в таком трехстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирийской Арабской Республике, включая восстановление ее территориальной целостности, решению проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами», — сообщили в Кремле.

Кроме того, в ходе разговора Эрдоган анонсировал скорейшее завершение дорожной карты газового хаба. Канцелярия турецкого президента заявила, что «Анкара укрепила и продолжает укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа в Турции и что турецкая сторона стремится завершить дорожную карту <...> как можно скорее».

4 января газета «Коммерсант» написала о том, что Турция заняла уникальную позицию после раскола мирового сообщества из-за кризиса на Украине. В публикации говорится, что турецкого президента можно назвать самым успешным политиком 2022 года. Несмотря на заявления о приверженности скорейшему урегулированию конфликта, Анкара извлекает немало выгоды из этой ситуации: наращивание торговли с РФ, на пользу стране пошло открытие газового хаба, посредничество в реализации зерновой сделки.

Ранее в этот день дипломатический источник сообщил, что Эрдоган намерен вновь предложить посредничество Анкары в переговорном процессе Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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