«Ъ» указал на зависимость Запада и Востока от Турции
Турция заняла уникальную позицию после раскола мирового сообщества из-за кризиса на Украине. Об этом заявила газета «Коммерсантъ» в среду, 4 января.
В публикации отмечается, что турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана можно назвать самым успешным политиком 2022 года. Несмотря на заявления о приверженности скорейшему урегулированию конфликта, Анкара извлекает немало выгоды из этой ситуации.
Так, по мере усиления западных санкций Турция наращивает торговлю с РФ, кроме того, на пользу стране пошло открытие газового хаба, а также посредничество в реализации зерновой сделки.
Наконец, Анкара получила дополнительный рычаг воздействия на Североатлантический альянс на фоне стремления Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО. По мнению авторов статьи, дальнейшую судьбу Турции определят президентские и парламентские выборы 2023 года: если Эрдоган потерпит поражения, страну ждут серьезные перемены в сфере внешней политики.
Ранее в этот день дипломатический источник сообщил, что Эрдоган намерен вновь предложить посредничество Анкары в переговорном процессе президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Ранее, 31 декабря, Эрдоган назвал главной целью Турции становление одним из новых мировых лидеров в экономическом и политическом плане. Он также подчеркнул, что наступающий этап будет для страны особенным, так как в 2023 году исполнится ровно 100 лет с провозглашения республики.
16 декабря глава государства отметил, что Турция планирует стать глобальным центром ценообразования на газ. Он также указал на то, что газохранилище Силиври является крупнейшим в Европе.