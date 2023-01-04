Эрдоган снова предложит Путину посредничество в переговорах Киева и Москвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе запланированных 4 января телефонных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским собирается вновь предложить посредничество Анкары в переговорном процессе. Об этом сообщил «РИА Новости» дипломатический источник.

«Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня. <….> президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество», — заявил собеседник информагентства.

Кроме того, по сведениям источника, Эрдоган хочет обсудить с Путиным проект газового хаба.

«Российская сторона ранее заявила о начале практических шагов <...> В этой связи лидеры также обсуждают детали, предложения», — добавил он.

Ибрагим Калын, представитель Эрдогана, 1 января также отметил, что Турция поддерживает дипломатические способы урегулирования кризиса на Украине.

В начале декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, но им следует убедить Киев сесть за стол переговоров с Россией.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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