Водитель телетрапа в Шереметьево впал в кому во время работы
Водитель телетрапа впал в кому в столичном аэропорту Шереметьево, находясь за работой. Как сообщил источник «Известий» 11 января, мужчина был обнаружен на своем рабочем месте, когда находился без сознания.
34-летнего сотрудника доставили в реанимацию одной из больниц. Там врачи диагностировали у него интоксикацию неизвестным веществом, отметил источник.
В правоохранительных органах выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее, 1 января, сообщалось, что сотрудника аэропорта Монтгомери в американском штате Алабама засосало в турбину самолета регионального перевозчика American Airlines. Инцидент произошел 31 декабря в 15:00 по местному времени (06:00 мск), когда самолет Embraer E175 рейса 3408 был припаркован у выхода на посадку. Мужчина погиб.