В США работника аэропорта засосало в турбину самолета

Сотрудника аэропорта Монтгомери в американском штате Алабама засосало в турбину самолета регионального перевозчика American Airlines. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

Инцидент произошел 31 декабря в 15:00 по местному времени (06:00 мск) когда самолет Embraer E175 рейса 3408 был припаркован у выхода на посадку после прибытия из Далласа.

В пресс-службе American Airlines сообщили, что мужчина погиб.

«Пока больше информации нет», — прокомментировали в пресс-службе.

После инцидента аэропорт был временно закрыт. Обстоятельство происшествия выясняются.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что в аэропорту Могадишо в Сомали загорелся самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Во время выруливания воздушное судно задело крылом один из объектов аэропорта, в результате чего начался пожар. Пассажиры и члены экипажа смогли безопасно покинуть самолет.