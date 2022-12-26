В аэропорту столицы Сомали загорелся самолет эфиопской авиакомпании
В аэропорту Могадишо в Сомали загорелся самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом сообщил портал Somali Guardian в Twitter.
Во время выруливания воздушное судно задело крылом один из объектов аэропорта, в результате чего начался пожар.
Пассажиры и члены экипажа смогли безопасно покинуть самолет.
29 октября в Индии во время взлета загорелся двигатель самолета. На борту воздушного судна находились 177 пассажиров и семь членов экипажа. Полет был остановлен, всех пассажиров эвакуировали. Они были доставлены в пункт назначения другим самолетом.