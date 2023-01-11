В РПЦ оценили планы властей Украины избавиться от «двоецерковности»

Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о намерении закончить эру «двоецерковности» в стране и избавиться от «лишней» Православной церкви демонстрируют презрение властей страны к принципам религиозной свободы. Об этом зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил в среду, 11 января.

«Мы знаем, что на европейском пространстве религиозные организации существует в том количестве и в тех странах, где это возможно по их внутренним установлениям, а не по воле государственной власти», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, даже в позднем Средневековье было больше свободы на количество религиозных организаций.

Представитель РПЦ подчеркнул, что принцип, который украинская власть пытается реализовать в отношении религиозных общин, уже давно потерял свою актуальность.

«Что касается языка, то это попытка вмешательства в церковную жизнь. Каждая религиозная община использует тот язык, который считает нужным», — заявил Кипшидзе.

Кроме этого он напомнил, что украинская православная церковь (УПЦ) использует в своих служениях церковнославянский язык, который исторически имеет равное отношение как к русской, так и к украинской церквям.

Ранее в этот день Подоляк заявил о планах Украины закончить эру «двоецерковности». По мнению главы офиса украинского лидера, в стране должна быть только одна православная церковь и обряды должны проводиться только на украинском языке. Он подчеркнул, что на Украине не должно быть двух «одинаковых» церквей, а русская церковь должна называться русской церковью, сообщает телеканал «360».

8 января настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения в соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.

2 декабря Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической ПЦУ. Тогда же глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах против УПЦ не только попирает нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Данная церковь не признана мировым сообществом. Единственной законной является самоуправляемая Украинская православная церковь Московского патриархата.