Евгения Медведева попала на обложку зимних Олимпийских игр 2026

Фигуристка Евгения Медведева попала на обложку Олимпиады-2026. Фотографию спортсменки использовали в спортивном анонсе состязания организаторы зимних Игр. Снимок размещен на официальном сайте в разделе фигурного катания. В анонсе использован кадр из произвольной программы чемпионки — с ОИ 2018 года в Корее. Евгения Медведева завоевала тогда две серебряные медали — в личных и командных соревнованиях. Зимняя Олимпиада 2026 года состоится в Милане.

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