Более 60 новых самолетов планируется поставить «Аэрофлоту» до 2025 года

Поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту» запланирована в 2023-2025 годах, в их числе SSJ New, МС-21 и Ту-214. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду, 11 января на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По вашему поручению в конце прошлого года мы внесли в правительство паспорт инвестпроекта по лизингу воздушных судов. Решение о его утверждении полностью согласовано. В 2023-2025 годах запланированы поставки «Аэрофлоту» 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных «Суперджета», 18 МС-21 и 11 Ту-214. На реализацию программы из Фонда национального благосостояния в этом году будет направлено 175 млрд рублей», — сказал Мантуров.

Он добавил, что проект будет финансироваться по льготной ставке 1,5% и «без избыточных требований к окупаемости».

Ранее, 30 декабря, сообщалось, что «Аэрофлот» выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013-го и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании, и намерен продолжить работу над дальнейшими сделками по выкупу самолетов.

«Аэрофлот» подчеркнул, что продолжит работу по выкупу самолетов с целью сохранения текущего иностранного флота и расширения возможности эксплуатации. В компании заявили, что этот подход подтверждает надежность перевозчика как контрагента, исполняющего свои контрактные обязательства.

Ранее в этот день правительство России на два года продлило порядок дальнейшей эксплуатации иностранных самолетов российскими перевозчиками. Благодаря этому отечественные авиаперевозчики смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний.

Двумя днями ранее кабин продлил сертификаты летной годности зарубежных самолетов до конца следующего года.

27 декабря в Росавиации рассказали, что с сентября текущего года им требовалось провести оценку летной годности около 600 воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными эксплуатантами и ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств. В настоящее время более 90% от общего количества самолетов прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности.

Необходимость в выкупе самолетов возникла из-за западных санкций, введенных после начала специальной военной операции по защите Донбасса, которые включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда.

Однако 14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, поэтому сейчас российские авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.