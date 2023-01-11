Издатель британских газет Mirror и Express сократит 200 сотрудников

Британский издательский дом Rich, выпускающий газеты Mirror и Express и владеющий сотнями региональных изданий, уволит 200 сотрудников. Об этом 11 января сообщается в публикации The Guardian.

Такое решение связано с сильным падением доходов от рекламы в IV квартале. Несмотря на новогодние праздники, «черную пятницу» и чемпионат мира по футболу, количество печатной рекламы упало на 20%, а цифровой — на 6%. Из-за этого издательство начало кампанию по сокращению расходов на £30 млн (около $36,3 млн по текущему курсу). Руководство Rich считает, что эта мера поможет перейти на диджитал-формат, курс на который держит компания.

«Мы также наблюдаем продолжающееся влияние макроэкономической покупательной неопределенности, которая приводит к замедлению рыночного спроса на рекламу», — добавили представители издательства.

По информации The Guardian, в августе 2022 года более 1 тыс. журналистов издательского дома объявило забастовку из-за низкого уровня зарплаты. Однако тогда руководство пошло им навстречу, пересмотрев условия выплат сотрудникам.

В декабре The Telegraph со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщал, что в 2022 году страна потеряла рекордное количество рабочих дней из-за забастовок с 1990 года. Их общее количество составило 1,2 млн, 417 тыс. из которых было потрачено в октябре.