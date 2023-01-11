Врач-терапевт назвал причины возникновения кожного зуда

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал 11 января, о чем может сигнализировать кожный зуд.

Он указал, что это может говорить о наличии проблем с печенью.

«Печень — это основная фабрика по выведению всего нехорошего из организма. Соответственно, если она плохо работает, многие вещи начинают копиться и вызывать в том числе зуд», — объяснил врач в беседе с телеканалом «Москва 24».

Также зуд может стать сигналом почечной недостаточности или даже наличия хронического гепатита, отметил Хухрев.

Кожный зуд может беспокоить и пожилых людей. По словам врача, это может быть проявлением сенильного (старческого) зуда. Чаще всего, его лечат с помощью антигистаминных или гормональных препаратов.

В ноябре прошлого года врач-дерматолог Ольга Андриянова назвала причины возникновения красных пятен на теле. По ее словам, они могут свидетельствовать об аллергических реакциях: на пищу, укус насекомого, домашних животных, пыль, цветение и др. Также это может быть следствием перенесенного инфекционного заболевания или различных косметологических процедур.

Специалист отметила, что выявить причину недуга и помочь в назначении лечения поможет лабораторная диагностика.