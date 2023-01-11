Власти будут контролировать цены на ЖКУ

Власти будут контролировать цены на услуги управляющих компаний. Об этом «Известия» узнали из проекта развития строительной отрасли. Речь идет об уборке подъездов, уходе за дворами, ремонте и содержании лифтов. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, 70% жалоб граждан России связаны с услугами жилищно-коммунального хозяйства, передает телеканал «Известия». Вопросом будут заниматься в Федеральной антимонопольной службе и Министерстве строительства России.

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