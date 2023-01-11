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Власти будут контролировать цены на ЖКУ

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Власти будут контролировать цены на услуги управляющих компаний. Об этом «Известия» узнали из проекта развития строительной отрасли. Речь идет об уборке подъездов, уходе за дворами, ремонте и содержании лифтов. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, 70% жалоб граждан России связаны с услугами жилищно-коммунального хозяйства, передает телеканал «Известия». Вопросом будут заниматься в Федеральной антимонопольной службе и Министерстве строительства России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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