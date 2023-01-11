Человеческие останки обнаружили вблизи подстанции в Подмосковье

Человеческие останки 10 января обнаружили вблизи электроподстанции в подмосковном городе Кашире. Об этом сообщает в среду, 11 января, источник «Известий».

В полицию обратился электромеханик, который при обходе увидел в 30 м от подстанции часть человеческой ноги.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели территорию и обнаружили фрагмент руки, а также голову, которая была завернута в полимерный пакет.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что труп принадлежал 50-летнему жителю Каширы.

Полиция выяснила адрес проживания мужчины и обнаружила остальные фрагменты тела. Также в комнате находился труп другого местного жителя. По предварительной версии, он совершил самоубийство.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

В ноябре суд арестовал 89-летнего мужчину, который, по данным следствия, убил свою жену и расчленил ее.

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый, находясь в своей квартире, поссорился со своей 83-летней супругой. Конфликт у пары возник на почве личных неприязненных отношений. Мужчина нанес потерпевшей не менее двух колото-резаных ранений в область шеи. После этого расчленил ее и выбросил части тела с балкона квартиры.