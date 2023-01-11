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Карта спецоперации на Украине 11 января

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 11 января можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское ЛНР уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На краснолиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское ДНР, Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка ЛНР.

Кроме того, в районах населенного пункта Кузьмино ЛНР и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное ДНР.

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.

На южнодонецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка ДНР уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 371 самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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