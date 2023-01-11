Hürriyet назвала дату встречи глав МИД РФ, Турции и Сирии

Встреча министров иностранных дел России, Турции и Сирии может состояться в период с 14 по 16 января в Москве. Такими сведениями во вторник, 10 января, поделились источники турецкой газеты Hürriyet.

Отмечается, что по дате проведения переговоров в Москве рассматриваются два сценария.

«Соответственно, министр иностранных дел [Турции] Мевлют Чавушоглу, который в настоящее время находится в африканском турне, охватывающем пять стран (ЮАР, Зимбабве, Руанда, Габон, Сан-Томе и Принсипи), должен вернуться домой 14 января. Предполагается, что он может отправиться в Москву в период с 14 по 16 января», — говорится в публикации.

Второй сценарий заключается в том, что Чавушоглу, который посетит США 17 января, отправится в российскую столицу после визита в Вашингтон.

28 декабря 2022 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров обороны России, Турции и Сирии. На ней удалось обсудить «пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии».

После этого, 5 января, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил личную встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом по итогам переговоров глав МИД. Как указал лидер Турции, в переговорах с Асадом будет затронут вопрос обеспечения мира в Сирии.

Ранее, 20 ноября, Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Вооруженные силы страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября.