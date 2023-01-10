Число пострадавших при обстреле Шебекино под Белгородом возросло до шести человек
Количество пострадавших в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны украинских националистов возросло до шести человек. Об этом во вторник, 10 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гладкова.
Об обстреле Шебекино стало известно ранее этим же днем, 10 января.
В конце декабря в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью были сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.
18 декабря над Белгородом и его окрестностями работала российская система противовоздушной обороны. По данным губернатора региона, тогда пострадали четыре человека. За день до этого в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка.
В настоящее время в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.
Также с 20 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.