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Число пострадавших при обстреле Шебекино под Белгородом возросло до шести человек

Губернатор Белгородской области Гладков: шесть человек пострадали при обстреле украинскими боевиками города Шебекино
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Фото: t.me/vvgladkov
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Количество пострадавших в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны украинских националистов возросло до шести человек. Об этом во вторник, 10 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гладкова.

Об обстреле Шебекино стало известно ранее этим же днем, 10 января.

В конце декабря в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью были сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.

18 декабря над Белгородом и его окрестностями работала российская система противовоздушной обороны. По данным губернатора региона, тогда пострадали четыре человека. За день до этого в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка.

В настоящее время в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.

Также с 20 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

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