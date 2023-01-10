Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле Шебекино

В результате обстрела украинскими националистами города Шебекино в Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщил во вторник, 10 января, губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника «Известий», число пострадавших возросло до пяти. На месте обстрела работают оперативные службы.

Ранее глава региона сообщал, что украинские боевики пытались обстрелять Белгородскую область в новогоднюю ночь. Боевики выпустили снаряды из реактивных систем залпового огня. Системы ПВО сбили четыре ракеты.

Об обстрелах также сообщалось 20 декабря. В результате украинской атаки в Щебекино было нарушено электроснабжение. Кроме того, пострадал один из жителей — мужчина получил переломы костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести его доставили в районную больницу.

В настоящее время в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины. Также с 20 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.