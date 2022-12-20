Один человек пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области
Украинские войска ведут обстрел Шебекинского городского округа Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил 20 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков также отметил, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков нарушено электроснабжение. По его данным, без света остается одна треть жителей города. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено, указал губернатор.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью были сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. В тот же день украинские войска обстреляли село Красная Яруга, пострадали два человека.
18 декабря над Белгородом и его окрестностями работала российская система противовоздушной обороны. По данным губернатора региона, тогда пострадали четыре человека. За день до этого в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка.
В настоящее время в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины. Также с 20 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.