Польша придумала программу льгот для военных ради привлечения людей в ВС

Власти Польши ввели программу поощрения и льгот для военнослужащих в рамках дополнительного привлечения новых кадров в ряды польской армии. Об этом 10 января рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

«Совет министров принял постановление о введении новой поощрительной льготы для военнослужащих. По достижении 15-летнего стажа они будут получать дополнительно 5% к окладу и по 1% за каждый последующий год. Пособие будет включено в состав пенсии после достижения 32 лет службы», — отметил он.

Общая численность военнослужащих в Польше сейчас — 164 тыс. человек, включая профессиональную армию, войска территориальной обороны, добровольцев и студентов военных учебных заведений. При этом Варшава анонсировала намерения довести численность польских вооруженных сил до 300 тыс.

Ранее, 9 января, Блащак сообщил о том, что Варшава утвердила концепцию создания Первой дивизии пехоты легионов, которая будет дислоцироваться на востоке страны. Глава МО отметил, что процесс формирования первых подразделений новой дивизии уже начался и он будет идти «динамично».

До этого, 3 января, Блащак в эфире местного телевидения заявил, что Варшава создает «самую сильную армию в Европе» и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону. Он подчеркнул, что войска страны никогда не были такими сильными, как сейчас, и заверил, что они станут еще сильнее.

29 декабря минобороны Польши заявило о планах в 2023 году призвать на военную службу 250 тыс. солдат запаса. Их уже начали приглашать в военкоматы и вручать уведомления о мобилизации. Тем не менее за последние несколько недель более 70 тыс. мужчин уехало в страны Евросоюза и Великобританию в попытках избежать призыва.

19 декабря Блащак сообщил, что польская армия набирает желающих обучаться военному делу в возрасте от 15 до 65 лет. Он отметил, что граждан научат обращению с оружием, основам оказания медицинской помощи, навыкам действий в кризисной ситуации, умению развести огонь в экстремальной ситуации, выживанию в сложных ситуациях.