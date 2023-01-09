На востоке Польши создадут вооруженную танками Abrams пехотную дивизию

Варшава утвердила концепцию создания Первой дивизии пехоты легионов, которая будет дислоцироваться на востоке страны. Об этом 9 января сообщил вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак в ходе брифинга.

«Мы стараемся наполнить восточную часть нашей страны польским войском. Поэтому мы создаем новые воинские подразделения. Между 16-й механизированной дивизией, действующей прежде всего в Варминьско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, действующей в основном в Мазовецком и Люблинском воеводстве, создается Первая дивизия пехоты легионов, которая будет действовать преимущественно на территории Подляского воеводства», — рассказал он.

Блащак подчеркнул, что процесс формирования первых подразделений новой дивизии уже начался и процесс будет идти «динамично». Он также добавил, что в распоряжение Первой дивизии пехоты легионов поступит самое современное вооружение, такое как американские танки Abrams, южнокорейские танки K-2, польские самоходные гаубицы Krab, южнокорейские гаубицы К-9, а также беспилотные разведывательные системы.

Ранее, 3 января, Блащак в эфире местного телевидения заявил, что Варшава создает «самую сильную армию в Европе» и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону. Он подчеркнул, что войска страны никогда не были такими сильными, как сейчас, и заверил, что они станут еще сильнее.

До этого, 29 декабря, польское министерство обороны заявило о планах в 2023 году призвать на военную службу 250 тыс. солдат запаса. Их уже начали приглашать в военкоматы и вручать уведомления о мобилизации. Тем не менее за последние несколько недель более 70 тыс. мужчин уехало в страны Евросоюза и Великобританию в попытках избежать призыва.

В ноябре заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб отмечал, что милитаризация соседних государств, прежде всего Польши, идет ударными темпами. По его словам, это указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне.