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На Украине новорожденных мальчиков начали называть Сарматами и Искандерами

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Фото: TASS/Zuma
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На Украине новорожденных мальчиков начали называть Искандерами и Сарматами. Примечательно, что такие же имена носят известные российские ракетные комплексы. Об этом сообщило 10 января украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на отчет минюста страны.

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Ведомство опубликовало список самых популярных и необычных имен новорожденных в 2022 году.

Так, среди мальчиков были распространены имена Искандер, Сармат, Марс, Ахиллес, Никодим, Хьюго.

Среди девочек самым «милитаристским» именем стала Джавелина. В этом случае можно сделать отсылку к американскому противотанковому ракетному комплексу Javelin, который находится на вооружении украинских войск.

Однако по-прежнему самыми распространенными именами являются славянские. Например, Иван, Дмитрий, Анна, Мария.

В ноябре прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает повышения рождаемости в стране на фоне перебоев с электроснабжением. По его словам, сложившаяся ситуация — это лучшее время, чтобы «заниматься любовью и наслаждаться жизнью».

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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