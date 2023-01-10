Политолог назвал демаршем отказ Армении от проведения учений ОДКБ

Отказ Армении от проведения в 2023 году на ее территории учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является политическим демаршем. Об этом 10 января «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Мы наблюдаем в очередной раз уже совершенно неприкрытый демарш со стороны Армении, которая пытается таким образом способствовать, по крайней мере в публичной плоскости, активизации роли РФ в районе Южного Кавказа. В частности, поводом здесь выступает ситуация, связанная с Лачинским коридором», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян прекрасно понимает, что таким способом вряд ли можно повлиять на позицию России. Вместе с тем Пашинян отдает себе отчет в том, что Москва является «единственным контрагентом, который предпринимает усилия по урегулированию этой ситуации».

«Здесь мы сталкивается с фантастической историей, как государство, мягко выражаясь, не сильное экономически, политически, находящееся в сложной геополитической ситуации, пытается такими корявыми способами влиять на волю России», — сказал Денисов.

Политолог добавил, что РФ может воспринимать такие шаги с сожалением.

«Это демонстрирует, в первую очередь, Российской Федерации, что в нынешней ситуации говорить о том, что армянский режим и его руководители являются дружественными Москве, вряд ли возможно», — заключил Денисов.

Ранее в этот день Пашинян сказал, что минобороны Армении в письменной форме уведомило об отказе объединенный штаб ОДКБ. В Ереване заявили, что, исходя из ситуации в Нагорном Карабахе, проводить учения в этом году нецелесообразно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отказ Армении от проведения учений является новым заявлением, Россия собирается его прояснить. Он добавил, что Армения — «очень близкий союзник», и Москва будет продолжать диалог.

1 января в Минобороны РФ сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в текущем году запланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС Российской Федерации и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами страны планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.