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В Кремле заявили о намерении прояснить отказ Армении от проведения учений ОДКБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отказ Армении от проведения в 2023 году на ее территории учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является новым заявлением, Россия собирается его прояснить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 10 января соответствующий отказ, озвученный премьер-министром республики Николом Пашиняном.

«В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник. Мы будет продолжать диалог. Включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», — подчеркнул Песков.

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Ранее в этот день Пашинян заявил, что минобороны Армении в письменной форме уведомило об отказе объединенный штаб ОДКБ. В Ереване заявили, что, исходя из ситуации в Нагорном Карабахе, проводить учения в этом году нецелесообразно.

1 января в Минобороны России сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в текущем году запланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС Российской Федерации и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами страны планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении.

В конце ноября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что разрешение конфликтов в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности зависит от сплоченности всех участников.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

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