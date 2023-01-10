В Кремле заявили о намерении прояснить отказ Армении от проведения учений ОДКБ
Отказ Армении от проведения в 2023 году на ее территории учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является новым заявлением, Россия собирается его прояснить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 10 января соответствующий отказ, озвученный премьер-министром республики Николом Пашиняном.
«В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник. Мы будет продолжать диалог. Включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», — подчеркнул Песков.
Ранее в этот день Пашинян заявил, что минобороны Армении в письменной форме уведомило об отказе объединенный штаб ОДКБ. В Ереване заявили, что, исходя из ситуации в Нагорном Карабахе, проводить учения в этом году нецелесообразно.
1 января в Минобороны России сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в текущем году запланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС Российской Федерации и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами страны планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении.
В конце ноября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что разрешение конфликтов в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности зависит от сплоченности всех участников.
Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.