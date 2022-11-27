Генсек ОДКБ назвал решение конфликтов «общей задачей» организации

Разрешение конфликтов в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от сплоченности всех участников. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в интервью для белорусского телеканала ОНТ.

Он отметил, что разделяет позицию Минска, согласно которой основным приоритетом является деэскалация в регионах ОДКБ.

«Мы не должны говорить, что это — дело самих государств. Нет, наоборот, это наша общая задача», — подчеркнул Зась.

Вместе с тем, по словам генсека, ОДКБ в настоящий момент не готова полноценно реагировать на участившиеся гибридные атаки, так как изначально объединение формировалось для противостояния военным угрозам.

«В течение этих 20 лет произошла очень сильная трансформация, мы все больше превращаемся в комплексную площадку для обеспечения безопасности наших государств. Это и угрозы террористического характера, это и наркотрафик, и преступность <...> Да, мы пока не готовы, но к этому мы идем», — заключил он.

Также, говоря о разрешении конфликтов и защите интересов ОДКБ, Зась оценил возможность применения ядерного оружия в текущей ситуации и пришел к выводу, что данная мера исключена.

В Ереване 23 ноября прошел саммит ОДКБ. Выступая на нем, президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что судьба ОДКБ зависит от успеха специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Также он констатировал, что в странах ОДКБ складывается непростая ситуация, указав на конфликтные точки, образовавшиеся по периметру РФ.

Другой важной темой саммита стало обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе выступления президент России Владимир Путин отметил, что вопросы достижения комплексного армяно-азербайджанского урегулирования требуют пристального внимания со стороны организации. В этот же день генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил о согласовании проекта решения по оказанию помощи Армении.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.