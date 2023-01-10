Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу заявил о продолжении развития ядерной триады РФ
Общество
Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию
Мир
В Кремле заявили о намерении прояснить отказ Армении от проведения учений ОДКБ
Экономика
В Кремле заявили о контроле правительством ситуации с нефтью Urals
Культура
Песков призвал заполнить нишу кино отечественными фильмами
Мир
В Кремле указали на косвенное участие НАТО в конфликте на Украине
Авто
Более 188 тыс. автомобилей Lada было продано в 2022 году
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом
Армия
Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств в ВС РФ
Мир
Минобороны Грузии объяснило отказ вернуть Украине ЗРК «Бук» обратно
Общество
Россия и Китай открыли сухопутную границу впервые с 2020 года
Авто
АвтоВАЗ запланировал в 2023 году произвести в Петербурге 10 тыс. автомобилей Lada
Сюжет:

Военный эксперт отверг преимущество Киева после передачи БТР Stryker от США

Военный эксперт Шурыгин: передача американских БТР Stryker не даст Украине преимущества
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Передача Киеву американских бронетранспортеров (БТР) Stryker не даст Украине преимущества. Об этом 10 января «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
Сил на большое наступление у ВСУ сейчас нет, отмечают военные эксперты

Накануне издание Politico сообщило, что Пентагон рассматривает возможность передачи современных бронетранспортеров Stryker в рамках нового пакета военной помощи Украине.

По словам эксперта, «главное ноу-хау» БТР Stryker в том, что они оцифрованы.

«Stryker представляет ценность, когда завязан на автоматизированную систему управления, которая позволяет передавать экипажу любую актуальную информацию, то есть использовать сетецентричные схемы. В таком случае экипаж может получать и передавать в режиме реального времени данные о своем нахождении, перемещении соседей, что повышает эффективность машины и подразделения», — сказал он.

Во всех остальных случаях это обычный БТР. Он уязвим для любых используемых в зоне спецоперации противотанковых средств, добавил Шурыгин. По этой причине появление БТР Stryker у вооруженных формирований Украины не приведет к революционным изменениям на линии соприкосновения, сказал он.

«Сейчас США стараются передавать Украине технику бригадными комплектами. По крайне мере, последняя анонсированная передача БТР Bradley и М113 — это 150 машин, бригадный комплект почти. Где они найдут такое количество Stryker, не понятно. Я сомневаюсь, что у них найдется такое количество свободных машин, но, может быть, они к этому и не стремятся», — добавил эксперт.

По его словам, есть логика в том, что Украине передают новые вооружения небольшими партиями.

«Новыми БТРами надо научиться пользоваться. Было бы логично сначала обучить экипажи роты или батальона, обкатать их боях, а потом уже масштабировать применение новой техники до уровня бригады», — заключил Шурыгин.

9 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что планируемое палатой представителей конгресса США сокращение расходов на оборону, вероятнее всего, не повлияет на предоставляемую Украине военную помощь.

Так, 5 января сообщалось, что новый пакет помощи Украине от США впервые будет включать зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Ракеты можно запускать как с суши, так и с моря.

Также в тот день стало известно, что в новый пакет помощи от Вашингтона войдет около 50 американских БМП Bradley, а общая стоимость поставки оружия составит $2,85 млрд, что станет рекордной суммой для Пентагона.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января заявил, что поставки вооружения от западных стран Киеву не изменят ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023