Новый пакет помощи Украине от США впервые будет включать зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Об этом 5 января сообщило издание Politico.

По информации источников издания, Sea Sparrow можно запускать как с суши, так и с моря. Более того, украинские военные смогли модернизировать пусковые системы «Бук», чтобы они подходили для запуска этих ракет.

5 декабря также сообщалось, что в новый пакет помощи от США, войдет около 50 американских БМП Bradley, а общая стоимость поставки оружия составит $2,85 млрд, что станет рекордной суммой для Пентагона. Помимо США, в нем поучаствует и Германия, предоставив Украине системы ПВО Patriot. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома в этот же день.

Официальная информация о новом пакете военной помощи Украине будет опубликована 6 января. Об этом накануне во время брифинга в Пентагоне заявил генерал Патрик Райдер.

6 декабря посол России в США Анатолий Антонов высказал мнение о том, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

Ранее, 31 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что в 2023 году Украина получит ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники. Он также отметил, что военная помощь его стране в 2022 году была беспрецедентной.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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