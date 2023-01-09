В США отметили невозможность сокращения военной помощи Украине

Планируемое палатой представителей конгресса США сокращение расходов на оборону, вероятнее всего, не повлияет на предоставляемую Украине военную помощь. Такую позицию 9 января высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

«Мы просили $37 млрд [военной помощи Украине], потому что думали в прошлом году, что столько потребуется на финансовый год. Конгресс увеличил эту сумму до $45 млрд. Эти деньги были выделены», — пояснил он.

Салливан добавил, что «не видит, как эти деньги можно забрать», так как Белый дом уже полагается на данные средства. Он также отметил, что не считает возможным для меньшинства законодателей в новом составе конгресса каким-либо образом оказать влияние на поставки помощи Киеву со стороны Вашингтона.

«Я полагаю, что большинство демократов и республиканцев были избраны и большинство американских граждан продолжают уверенно поддерживать политику предоставления Украине средств для защиты от России», — резюмировал советник президента.

Ранее в этот день бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о том, что карьера президента Украины Владимира Зеленского будет закончена, если конгресс США во главе со спикером Кевином Маккарти обнаружит коррупционную составляющую в поставках оружия для Киева.

До этого, 7 января, новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти огласил приоритеты работы палаты представителей конгресса, не упомянув поддержку Украины. Он отметил, что речь идет об обязательстве законодателей по обеспечению сильной экономики, безопасности и свободы внутри страны, подотчетности правительства. В связи с этим конгрессмены решили прекратить излишние траты Вашингтона.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.