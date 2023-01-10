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Politico узнала о планах США передать Киеву бронетранспортеры Stryker

Politico: США намерены передать Украине бронетранспортеры Stryker
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spc. Osvaldo Fuentes
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Пентагон рассматривает возможность передачи современных бронетранспортеров Stryker в рамках нового пакета военной помощи Украине, сообщило 9 января издание Politico со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.

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Отмечается, что администрация может объявить о пакете с Stryker в конце следующей недели, примерно во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии. При этом окончательное решение еще не принято.

«На данный момент у нас нет никаких объявлений», — сказал представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн.

Авторы материала указали на то, что такие бронетранспортеры не так мощны и защищены. Тем не менее могут работать в снегу, грязи и песке, впрочем подвижность на бездорожье несколько ограничена отсутствием гусениц.

Ранее в этот день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что планируемое палатой представителей конгресса США сокращение расходов на оборону, вероятнее всего, не повлияет на предоставляемую Украине военную помощь.

Так, 5 января, сообщалось, что новый пакет помощи Украине от США впервые будет включать зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Ракеты можно запускать как с суши, так и с моря.

Также в этот день стало известно, что в новый пакет помощи от Вашингтона, войдет около 50 американских БМП Bradley, а общая стоимость поставки оружия составит $2,85 млрд, что станет рекордной суммой для Пентагона.

Кроме того, сообщалось, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск для работы с боевыми машинами Bradley и Marder.

Между тем офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер 6 января в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Он пояснил, что процесс передачи западного вооружения Киеву является сложным, в частности, прежде чем оно попадет на Украину, оружие нужно вывезти со складов и привести в рабочее состояние.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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