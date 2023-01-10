В России стали предлагать новые Hyundai Creta в стиле Tucson

Один из российских дилеров привез в РФ партию новых кроссоверов Hyundai Creta, которые выполнены в дизайне, присущем более старшей модели, Tucson. Модель стоит 3 100 000 рублей, сообщает 10 января «Российская газета».

Creta второго поколения отличается от российского и глобального вариантов оформлением передней части машины, которая получила безрамочную решетку радиатора и вертикальные фары. Таким образом получилось сочетание из нового Tucson и Palisade.

Новый кроссовер оснащен виртуальной приборной панелью размерностью 10,25 дюйма. Модель предложена со 115-сильным атмосферным двигателем, в пару которому положен вариатор. Тип привода — передний. Компенсировать отсутствие полного призваны два внедорожных режима противобуксовочной электроники, предназначенные для движения по песку и грязи.

Автомобили попали в РФ по системе параллельного импорта из ОАЭ.

29 декабря стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге частично возобновил работу и начал производить кузовные детали, а также сваривать и окрашивать готовые кузова. Они предназначены для экспорта в соседний Казахстан на завод в Алма-Ате, где производят Hyundai Solaris. На предприятии Hyundai Trans Kazakhstan выпускают семь моделей Hyundai: Accent (Solaris), Elantra, Sonata, Creta, Tucson, Santa Fe и Palisade. В августе 2022 года сборка модели Accent (Solaris) была приостановлена из-за нехватки комплектующих.