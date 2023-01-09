Американский профессор увидел в просьбах Киева об оружии близкий крах ВСУ

Киев просит у Запада всё больше боевой техники и артиллерии, так как терпит поражение. Об этом в понедельник, 9 января, заявил американский экономист Ричард Вольф.

«Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее. Ее союзникам не нужно было бы их отдавать», — высказался эксперт в Twitter.

При этом, как незадолго до этого заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер, Украина может начать терпеть поражение еще до того, как ей поставят новое вооружение. В то же время он отметил, что США вложили в Украину огромные средства и привержены позиции довести Киев до победы. Скотт также не исключил, что США могут пойти на крайне глупый шаг в противостоянии с Россией на Украине.

Ранее, 6 января, стало известно, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму $3 млрд. Как сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общую модернизацию Вооруженных сил Украины (ВСУ). В него войдут боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов.

В конце декабря президент США Джо Байден уже выделил пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. В него вошла поставка батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Новый пакет помощи был приурочен к визиту украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Кроме того, очередную помощь Украине пообещали выделить другие страны НАТО. Так, Германия предоставит БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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